Тимур Вайнштейн заявил, что пятый член жюри каждый выпуск «Маски» будет новым: «Первым станет Дима Билан, а потом Анатолий Цой»

18 февраля ждем премьеру пятого сезона шоу «Маска». Состоялась презентация грядущего юбилейного проекта. На мероприятии появился генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн. Он рассказал о нововведении, которое увидят зрители. У шоу есть пять членов жюри, но один из них каждый сезон менялся. На этом месте были Алексей Воробьев, Александр Ревва и другие артисты. А в новом сезоне проекта пятый член жюри будет новым каждый выпуск.

«Первым станет Дима Билан, а потом Анатолий Цой, который победил в первом сезоне. И так далее», — пояснил Вайнштейн.

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Он дал понять, что жюри всегда будет как-то связано с шоу. Чаще всего это будут те, кто ранее принимал в нем участие. А неизменными членами жюри остались Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и Филипп Киркоров.