78-летнего Евгения Петросяна перевели в реанимацию после операции на руке

Евгений Петросян на днях попал в больницу. Он поскользнулся и сломал предплечье. Ему требовалась операция, которую провели 15 февраля. Ему установили титановые пластины. Отмечается, что врачам пришлось хирургическим методом срастить кости. Так делают при тяжелых оскольчатых переломах. 78-летнего артист перевели в реанимацию.

По данным СМИ, если состояние юмориста станет стабильным, то его переведут в обычную палату. По всей видимости, операция прошла успешно, пишет KP.RU.

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Напомним, что Петросян состоит в браке с Татьяной Брухуновой. Обычно она быстро комментирует все новости, которые появляются о семье артиста. Но на этот раз жена юмориста хранит молчание. Она отдыхает в Китае и уже несколько дней находится в Пекине. Многие поклонники удивляются тому, что она не стала возвращаться в Москву.