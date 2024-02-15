Юлиан заявил, что сын Зайцева попал в больницу из-за травли псевдонаследников модельера

13 февраля стало известно, что госпитализировали сын Вячеслава Зайцева, Егора. Отмечалось, что он заболел коронавирусом. Он пожаловался на кашель и высокую температуру. Результаты обследования обеспокоили врачей. У Зайцева были обнаружены новообразования в кишечнике, печени и легких. Но пока не известно, рак это или нет.

Также у него обнаружили анемию. Теперь певец Юлиан рассказал, как себя чувствует сын модельера. Он отметил, что у него бодрый голос. Артист также пояснил, что у Егора есть заболевания, которые часто случаются в его возрасте.

«Все проблемы со здоровьем у Егора появились из-за того, что его травили псевдонаследники Славы, которые внезапно появились после его смерти, и «приживалы», которые крутились вокруг нашего легендарного модельера в последние годы жизни», — поделился Юлиан.

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Певец отметил, что наследник модельера переживал из-за смерти отца и травли, которая на него обрушилась. Он подчеркнул, что у сына Зайцева хорошее чувство юмора. Даже находясь в больнице, он не перестает шутить, пишет «МК».