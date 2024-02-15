Юлиан заявил, что сын Зайцева попал в больницу из-за травли псевдонаследников модельера

Егор Зайцев попал в больницу. Фото: Global Look Press

Певец Юлиан рассказал, как себя чувствует сын Зайцева после госпитализации.

13 февраля стало известно, что госпитализировали сын Вячеслава Зайцева, Егора. Отмечалось, что он заболел коронавирусом. Он пожаловался на кашель и высокую температуру. Результаты обследования обеспокоили врачей. У Зайцева были обнаружены новообразования в кишечнике, печени и легких. Но пока не известно, рак это или нет. 

Также у него обнаружили анемию. Теперь певец Юлиан рассказал, как себя чувствует сын модельера. Он отметил, что у него бодрый голос. Артист также пояснил, что у Егора есть заболевания, которые часто случаются в его возрасте. 

«Все проблемы со здоровьем у Егора появились из-за того, что его травили псевдонаследники Славы, которые внезапно появились после его смерти, и «приживалы», которые крутились вокруг нашего легендарного модельера в последние годы жизни», — поделился Юлиан. 

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Певец отметил, что наследник модельера переживал из-за смерти отца и травли, которая на него обрушилась. Он подчеркнул, что у сына Зайцева хорошее чувство юмора. Даже находясь в больнице, он не перестает шутить, пишет «МК».

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