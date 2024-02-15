Пригожин раскрыл, что ему сказала Валерия, когда увидела его в маске Ананаса: «Может ты так налево ходишь?»

15 февраля состоялась презентация пятого сезона шоу «Маска». В съемочной студии собрались многие участники предыдущих сезонов и неизменный ведущий Вячеслав Макаров. Лариса Долина, Марк Тишман и другие гости вспомнили, как они выступали в костюмах и какие эмоции испытывали, когда водили членов жюри за нос. Иосиф Пригожин рассказал, что любит сладкое и ананасы, поэтому был рад, когда ему досталась маска Ананаса.

Он вспомнил, что заболел, но так как ему нужно было сниматься, это ему помогло быстрее вернуться в форму. Продюсер отметил, что многие не верили, что он ничего не сказал жене Валерии, которая является членом жюри. Однако он действительно все от нее скрыл.

«Она со мной три дня не разговаривала. А потом еще и сказала: «Может, ты так налево ходишь?» Обиделась жутко», — вспомнил Пригожин.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Добавим, что новый сезон стартует на НТВ 18 февраля в 20:20.