Старшая дочка Стриженовой поделилась фото с мужем и подросшими сыновьями-близнецами

Екатерина Стриженова не так давно стала бабушкой в третий раз. У ее старшей дочки растет малыш Петр, которому уже пять лет. А летом 2023 года на свет появились близнецы Александр и Георгий. Телеведущая восхищалась наследницей, которая смогла выносить сразу двух детей. Пока звездная семья редко показывает их. Но 15 февраля Анастасия решила выложить кадр, на котором позирует с мужем Петром Грищенко и маленькими близнецами.

«Бу-бу-бубу-бу, бу-бу-бу-бубу, бу-буу, бууу… Мои стихи тебе, Петелька», — написала многодетная мама.

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