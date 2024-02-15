Старшая дочка Стриженовой поделилась фото с мужем и подросшими сыновьями-близнецами

Екатерина Стриженова отреагировала на фото со своими внуками. Фото: Global Look Press

Анастасия Стриженова умилила даже свою маму семейным фото.

Екатерина Стриженова не так давно стала бабушкой в третий раз. У ее старшей дочки растет малыш Петр, которому уже пять лет. А летом 2023 года на свет появились близнецы Александр и Георгий. Телеведущая восхищалась наследницей, которая смогла выносить сразу двух детей. Пока звездная семья редко показывает их. Но 15 февраля Анастасия решила выложить кадр, на котором позирует с мужем Петром Грищенко и маленькими близнецами. 

«Бу-бу-бубу-бу, бу-бу-бу-бубу, бу-буу, бууу… Мои стихи тебе, Петелька», — написала многодетная мама. 

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Анастасия Стриженова с мужем и сыновьями. Фото: соцсети Анастасии Стриженовой

На пост отреагировала Екатерина. 

«Мои дорогие, многодетные, многосыновные (сочинила новое слово)! На фото не хватает еще одного Петровича — самого старшего моего внука!» — заявила она. 

Поклонники восхитились трогательным фото. Многие отметили, что малыши уже подросли. Им сейчас пять месяцев. 

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