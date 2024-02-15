Роман Костомаров в день рождения мамы показал, как она садится на шпагат: «Эктрималочка ты моя»

Роман Костомаров 15 февраля отметил важное событие. Он поздравил свою маму с днем рождения. В соцсети фигурист выложил архивное видео. Он показал, как садился на шпагат, а рядом с ним также легко демонстрировала растяжку его родительница. Ужу будучи в элегантном возрасте она тоже может сесть на шпагат без особых усилий.

«Люблю тебя, мамулечка! С днем рождения! Эктремалочка ты моя», — заявил Роман.

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