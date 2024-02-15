Роман Костомаров в день рождения мамы показал, как она садится на шпагат: «Эктрималочка ты моя»

Роман Костомаров поздравил любимую женщину. Фото: соцсети Романа Костомарова

Роман Костомаров поделился архивным видео с мамой, которая обладает отличной растяжкой.

Роман Костомаров 15 февраля отметил важное событие. Он поздравил свою маму с днем рождения. В соцсети фигурист выложил архивное видео. Он показал, как садился на шпагат, а рядом с ним также легко демонстрировала растяжку его родительница. Ужу будучи в элегантном возрасте она тоже может сесть на шпагат без особых усилий. 

«Люблю тебя, мамулечка! С днем рождения! Эктремалочка ты моя», — заявил Роман. 

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Друзья и поклонники не смогли сдержать восторга. «Мамуля — топ», — написала Регина Тодоренко. «Красоточка!» — добавила Юлия Ковальчук. Напомним, что в 2023 году спортсмен находился в больнице около шести месяцев. Он пережил кому и ампутацию кистей рук и стоп. Позже Костомаров благодарил родных за поддержку, которые они ему оказывали. Особую благодарность он выразил маме. 

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