Блогер Даня Милохин признался, что ему платили три миллиона за съемки в «Ледниковом периоде»

Даня Милохин продолжает находиться в ОАЭ. Накануне вышло его интервью. Он рассказал, что теперь занимается боксом и скоро у него состоится первый бой. Блогер не стал утаивать, что скучает по России. Однако он отметил, что его попытка вернуться потерпела фиаско. Даня заявил, что не хочет терять один год, идя в армию.

Он также вспомнил, как резко сбежал из страны в разгар съемок шоу «Ледниковый период». Блогер публично извинился перед Ильей Авербухом за свой поступок, а также перед своей напарницей Евгенией Медведевой. Он заявил, что она до сих пор на него обижена. Также Милохин озвучил размер гонорара.

«Да, платили, но там сумма, которая особо ни на что не влияет… Типа, ляма три там было», — сказал он.

Но блогер заявил, что это такая незначительная для него сумма, что он не помнит, платили ему столько за весь период съемок или за месяц. Даня подчеркнул, что не чувствовал эти деньги, так как его заработок был значительно выше. Тогда за рекламу в соцсетях он получал огромные деньги. Теперь он зарабатывает мало. Однако Милохин не унывает. Он уверен, что пока у него есть руки и ноги, то сможет снова много зарабатывать и быть популярным.

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