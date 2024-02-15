Балерина Волочкова отменила свое шоу после пожара в «Известия-Холл»: «Ну как так могло случиться?»

Анастасия Волочкова регулярно выступает на сцене. Очередное шоу «Одержимость» должно было состояться 25 февраля, но балерина сообщила, что вынуждена его отменить. Артистка рассказала, что накануне в «Известия-Холл» произошел пожар, поэтому теперь там невозможно выступать. Она отметила, что хочет помочь не только сгоревшему залу, но в короткие сроки найти новое место для показа своего шоу, так как пригласила на него много семей с детьми.

«Я не имею права подвести зрителей, которым подарила пригласительные. И чем помочь концертному залу «Известия-Холл»? Искренне жаль… Если найдется площадка, которая будет готова 25 февраля предоставить ее для проведения нашего шоу, я буду очень благодарна. Зрители уже приглашены», — написала Волочкова.

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Она отметила, что для ее шоу нужен зал с большим экраном. Примечательно, что Анастасия старается всегда сделать все, чтобы не подвести своих поклонников.