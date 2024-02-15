Лариса Гузеева стала курьером маркетплейса

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Кадры о том, как проходили рабочие моменты, разлетелись по Сети. Гузеева и Иванченко брали на доставку легкие покупки пользователей по клику и в течение 15 минут привозили их. Адресанты даже не догадывались, что за дверями — звездные курьеры, и, разумеется, были в легком приятном шоке от такого обслуживания.

Причем фотосессия и автограф от звездных курьеров шли в качестве приятного бонуса. Судя по кадрам, довольны оказались не только получатели заказов, но и сами доставщицы.