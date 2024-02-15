Виктория Боня раскрыла подробности расставания с бойфрендом: «Не связано с ссорами»

Экс-звезда шоу «Дом-2» Виктория Боня сообщила подробности расставания с бойфрендом Русланом Гасановым. Буквально месяц назад они были счастливы, прошлой осенью мужчина горячо поддерживал ее во время пластики и реабилитации в Америке. Казалось, их роману предначертан логический финал в ЗАГСе, но красотка решила иначе.
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Боня пообещала, что расскажет подробности разрыва, и свое слово сдержала. Подписчикам в Telegram-канале девушка рассказала, что они отпустили друг друга любя.
«Мы относимся к друг другу с большим уважением, и наше расставание не связано с ссорами, предательством или еще какими-то причинами, по которым обычно расходятся пары», — подчеркнула блогерша.
Боня подчеркнула, что им удалось сохранить друг друга, но дальше они пойдут по жизни разными дорогами.
Напомним, Руслан на 13 лет младше Виктории, когда они познакомились, мужчина был женат. Закрутился роман, он ушел от супруги, но не развелся официально.