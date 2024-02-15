Виктория Боня раскрыла подробности расставания с бойфрендом: «Не связано с ссорами»

Экс-звезда шоу «Дом-2» Виктория Боня сообщила подробности расставания с бойфрендом Русланом Гасановым. Буквально месяц назад они были счастливы, прошлой осенью мужчина горячо поддерживал ее во время пластики и реабилитации в Америке. Казалось, их роману предначертан логический финал в ЗАГСе, но красотка решила иначе.

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Боня пообещала, что расскажет подробности разрыва, и свое слово сдержала. Подписчикам в Telegram-канале девушка рассказала, что они отпустили друг друга любя.