Лолита Милявская объявила о намерении восстановить разрушенный храм на новой российской территории

Певица Лолита Милявская записала видеообращение в своем Telegram-канале, в котором сообщила, что будет восстанавливать храм на одной из новых российских территорий.

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После «голой вечеринки» у Насти Ивлеевой ее юбилейный тур по стране отменен. А незнакомые люди ополчились на Лолиту настолько, что писали ей в соцсетях пожелания смерти.