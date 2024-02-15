Лолита Милявская объявила о намерении восстановить разрушенный храм на новой российской территории

Певица Лолита Милявская записала видеообращение в своем Telegram-канале, в котором сообщила, что будет восстанавливать храм на одной из новых российских территорий.
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После «голой вечеринки» у Насти Ивлеевой ее юбилейный тур по стране отменен. А незнакомые люди ополчились на Лолиту настолько, что писали ей в соцсетях пожелания смерти.
«Мне так хотелось сказать: «Слушайте, побойтесь Бога!» Именно поэтому я сейчас буду принимать участие в восстановлении храма на одной из новых территорий. Давайте так: я буду храм восстанавливать, а вы сами знаете, чему радоваться», — высказалась артистка.
Звезда посетовала, что ее былые заслуги быстро забыли. А ведь она одной из первых выступила на востоке Европы и ездила в госпитали, чтобы дать концерты тем, кто в силу своего состояния не мог бы их посетить в других обстоятельствах. Также она напомнила, что несколькими годами ранее за выступление в Крыму ее сделали невъездной на родине, артистка родилась в Закарпатье. А когда попыталась воссоединиться с дочкой, отправившись срочно туда в 2022 году, ее просто сняли с поезда.