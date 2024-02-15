Стас Костюшкин рассказал про щедрый презент, который сделал жене: «Подарил машину»

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Чем порадует артист мать своих детей на годовщину, он, естественно, не раскрывает, но юбилейный год уже начал с подарков. Об этом исполнитель хита «Женщина, я не танцую» рассказал корреспонденту сайта Teleprogramma.pro во время интервью в Государственном Кремлевском дворце.

«Подарил жене машину на Новый год», — скромно признался любящий муж.

В День святого Валентина певец традиционно признался любимой в чувствах со сцены на «Празднике для всех влюбленных МУЗ-ТВ!». С Юлией Костюшкиной, добавим, они воспитывают сыновей Богдана и Мирона.