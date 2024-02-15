Стас Костюшкин рассказал про щедрый презент, который сделал жене: «Подарил машину»

Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин с женой Юлией в этом году отметят 20-летие своих отношений. Они поженились в 2006 году, но роман начался несколькими годами ранее. Певец счастлив в браке, постоянно это подчеркивает и не скупится любимой на подарки.
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Чем порадует артист мать своих детей на годовщину, он, естественно, не раскрывает, но юбилейный год уже начал с подарков. Об этом исполнитель хита «Женщина, я не танцую» рассказал корреспонденту сайта Teleprogramma.pro во время интервью в Государственном Кремлевском дворце.
«Подарил жене машину на Новый год», — скромно признался любящий муж.
В День святого Валентина певец традиционно признался любимой в чувствах со сцены на «Празднике для всех влюбленных МУЗ-ТВ!». С Юлией Костюшкиной, добавим, они воспитывают сыновей Богдана и Мирона.