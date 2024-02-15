Люся Чеботина призналась в День святого Валентина: «Я хоть и карьеристка, но выберу любовь»

Певица Люся Чеботина порассуждала в День святого Валентина о карьере, деньгах и любви перед выступлением в Государственном Кремлевском дворце на «Празднике для всех влюбленных МУЗ-ТВ!». Звезда очень много работает, может себе позволить многое, а от потенциального возлюбленного ждет искренних чувств и ярких эмоций. И в случае чего даже готова пересмотреть свои взгляды на карьеру.

«Я хоть и карьеристка, но выберу любовь. Подарки могу и сама себе купить. Но вещь купишь, потом она испортится, постареет, а воспоминания останутся», — высказалась певица.