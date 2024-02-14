Лада Дэнс о ситуации, в которой оказался Филипп Киркоров: «Я его знаю с двадцати лет, он выберется»

Певица Лада Дэнс прокомментировала ситуацию, в которой оказался певец Филипп Киркоров. Исполнительница, которая была много лет дружна с Филиппом Бедросовичем, дала понять, что все осталось в прошлом. Но обиды на поп-короля она не держит. Тем более что сейчас он оказался в весьма щекотливой ситуации, которая может стоить ему звездной карьеры.

Лада Дэнс выразила уверенность, что Филипп Киркоров со всем справится.