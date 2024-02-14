Лада Дэнс о ситуации, в которой оказался Филипп Киркоров: «Я его знаю с двадцати лет, он выберется»

Певица Лада Дэнс прокомментировала ситуацию, в которой оказался певец Филипп Киркоров. Исполнительница, которая была много лет дружна с Филиппом Бедросовичем, дала понять, что все осталось в прошлом. Но обиды на поп-короля она не держит. Тем более что сейчас он оказался в весьма щекотливой ситуации, которая может стоить ему звездной карьеры.
Лада Дэнс выразила уверенность, что Филипп Киркоров со всем справится.
«Филипп трубки не берет, уже не помню сколько лет. Если это друг… Но я не обижаюсь. Я Филиппа знаю с 20 лет. Он очень умный человек, и он выберется, разберется. У каждого человека бывают разные полосы, любой может попасть. Главное, что было до этой полосы, во время и после. Я думаю, Филипп справится», — поделилась Лада Дэнс во время концерта телеканала «Муз-ТВ», посвященного Дню святого Валентина.
Напомним, Филипп Киркоров попал в эпицентр грандиозного скандала из-за участия в вечеринке Анастасии Ивлеевой в конце прошлого года. После праздника номера Филиппа Киркорова были вырезаны из новогодних эфиров на ТВ.
Сейчас же Филипп Киркоров встал на путь исправления, пытается замолить свой грех, оказывая поддержку людям, оказавшимся в сложной ситуации. Филиппа Киркорова уже в ближайшее воскресенье, 18 февраля, можно будет увидеть в эфире НТВ, чем очень недовольна часть общественности.