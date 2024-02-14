Родион Газманов назвал песни уехавшей в Израиль Аллы Пугачевой краеугольным камнем российской культуры

Родион Газманов выступал на сцене со многими артистами. Он хорошо знает мир отечественного шоу-бизнеса. Сын Олега Газманова заявил, что Алла Пугачева, хоть и уехала в Израиль, продолжает занимать особое место на отечественной эстраде. Он отметил, что обладает непопулярным мнением. Однако певец считает, что никакие заявления Примадонны и ее взгляды не могут повлиять на то, что она любима поклонниками.

«Те песни, которые она пела, — это краеугольный камень российской культуры. С этим ничего не поделаешь», — заявила Родион в шоу «Так сказать» на RuTube.

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Он также отметил, что нужно различать творчество и позиции артистов. Примечательно, что Газманов считает, что если известная личность покинула родину и стала плохо говорить о своей стране, то это вполне может стать поводом лишить его заработка и недвижимости. А вот начать утверждать, что человек всегда исполнял плохие песни, — это, скорее, несправедливо. Родион подчеркнул, что под хиты Пугачевой многие влюблялись и играли свадьбы.