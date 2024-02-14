Продюсер Анжела Хачатурян заявила, что Максиму Галкину* платили 25 миллиона рублей на телевидении: «Он таких денег не стоит»

Анжела Хачатурян в свое время создала «Телешоу 50х50», она также помогла стать известными многим артистам. И сейчас продюсер также проводит кастинги. Она призналась, что за создание контента гонорары платят производителям. При этом Анжела считает, что расценки за передачи очень завышены. Она рассказала, сколько в свое время получал Максим Галкин*, который вел несколько передач, включая шоу «Лучше всех».
«Если, как утверждают знатоки, ему действительно платили 25 миллионов за четыре эфира и репетиции, то это баснословно дорого. Он таких денег не стоит», — вспомнила Хачатурян.
И она отметила, что на многое влияла Алла Пугачева. По словам продюсера, если телеведущий был в эфире, то и его жена зачастую соглашалась прийти на съемки. Даже второй сезон шоу «Две звезды» супруги вели вместе.
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Хачатурян уверена, что теперь муж Примадонны не может реализоваться. За границей он не так востребован, поэтому и огромных гонораров больше не получает. Медиаменеджер добавила, что у Галкина* были просто роскошные условия, чтобы заниматься творчеством, пишет «МК».
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.