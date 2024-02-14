Бывший муж Бородиной Омаров хочет завести двоих детей с невестой после свадьбы: «Лера пока не беременна»

Курбан Омаров недавно сделал предложение руки и сердца свой возлюбленной по имени Валерия. Многие сразу запододозрили, что его избранница бременна, поэтому они резко решили узаконить отношения. Но бизнесмен опроверг эти домыслы. При этом бывший муж Ксении Бородиной заявил, что хочет завести ребенка и не одного.

«Свадьба весной. Лера пока не беременна, до свадьбы же нельзя! Я хотел еще одного ребенка, а Валерия еще троих. Договорились на двух», — заявил Омаров.

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А 14 февраля он устроил для нее сюрприз. Свою невесту бизнесмен привез в ресторан с закрытыми глазами, вручил ей букет и роскошные часы. Напомним, что у Курбана есть сын Омар от прошлых отношений, а также дочь Теона от Бородиной. Телеведущая не раз жаловалась, что он редко видится с наследницей.