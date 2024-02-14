Адвокат Добровинский взял в дом няню, которую уволила Пугачева: «Знаю все, что происходило с Аллой Борисовной»

Алла Пугачева долгое время жила в замке в деревне Грязь. Там у нее была прислуга, в том числе няня, которая заботилась о двойняшках Лизе и Гарри. Теперь адвокат Александр Добровинский рассказал, что у него дома работала няня, которая раньше трудилась в замке Пугачевой. По словам юриста, хоть и было подписано соглашение о неразглашении, она рассказала ему многие подробности из жизни певицы.

«Я, например, знаю все, что происходило с Аллой Борисовной Пугачевой: что она ела, говорила и как часто ходила в туалет. Просто у нас была няня, которая до этого работала в доме Пугачевой и благополучно делилась подробностями», — поделился Добровинский.