Адвокат Добровинский взял в дом няню, которую уволила Пугачева: «Знаю все, что происходило с Аллой Борисовной»

Алла Пугачева долгое время жила в замке в деревне Грязь. Там у нее была прислуга, в том числе няня, которая заботилась о двойняшках Лизе и Гарри. Теперь адвокат Александр Добровинский рассказал, что у него дома работала няня, которая раньше трудилась в замке Пугачевой. По словам юриста, хоть и было подписано соглашение о неразглашении, она рассказала ему многие подробности из жизни певицы.
«Я, например, знаю все, что происходило с Аллой Борисовной Пугачевой: что она ела, говорила и как часто ходила в туалет. Просто у нас была няня, которая до этого работала в доме Пугачевой и благополучно делилась подробностями», — поделился Добровинский.
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Он знает много историй, которые связаны с богатыми людьми и прислугой, пишет The Voice. Адвокат рассказал о самых ярких моментах, так как недавно вышел сериал «Бедные смеются, богатые плачут», где как раз показана жизнь обитателей Рублевки и тех, кто их обслуживает.