Татьяна Навка поделилась редким фото с Дмитрием Песковым: «Любовь и точка»

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Напомним, что у супругов растет дочка Надежда. Она учится в школе и занимается фигурным катанием. Девятилетняя девочка не раз участвовала в ледовых шоу своей мамы. Также у фигуристки есть дочка Александра от прошлых отношений. Она уже живет самостоятельно и развивает свой бизнес.