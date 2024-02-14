Татьяна Навка поделилась редким фото с Дмитрием Песковым: «Любовь и точка»

Татьяна Навка состоит в браке с Дмитрием Песковым. Однако они редко выходят в свет вместе. Пара редко демонстрирует чувства на публике. 14 февраля фигуристка решила поделится личным кадром. Она предстала в брюках и мерцающем топике в обнимку с мужем. Кадр был сделан во время светского мероприятия.
«Любовь и точка», — написала звезда.
Татьяна Навка и Дмитрий Песков уже 8 лет в браке. Фото: соцсети Татьяны Навки
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Напомним, что у супругов растет дочка Надежда. Она учится в школе и занимается фигурным катанием. Девятилетняя девочка не раз участвовала в ледовых шоу своей мамы. Также у фигуристки есть дочка Александра от прошлых отношений. Она уже живет самостоятельно и развивает свой бизнес.