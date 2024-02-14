На ресторан Розенбаума подали два иска в суд почти на 400 тысяч рублей

Александр Розенбаум оказался в неприятной ситуации. Певец владеет сетью кафе «Толстый фраер» в Санкт-Петербурге. Он давно занимается бизнесом, который приносит ему хороший доход. Но 14 февраля стало известно, что у него возникли проблемы. На его ресторан было подано сразу два иска в суд.
АО «Невский экологический оператор» подал первый иск за неуплату счетов за энергоснабжение. Отмечается, что в арбитражный суд Санкт-Петербурга поступило два заявления: на 84 тысячи 66 рублей и 302 тысячи 281 рубль. Таким образом, всего с хозяина бизнеса требуют более 386 тысяч рублей, пишет телеграм-канал «Звездач».
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Почему у Розенбаума возник такой долг, неизвестно. Напомним, что на днях Анастасия Волочкова уплатила коммунальные услуги. На ней висел долг в 300 тысяч рублей.