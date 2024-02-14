Максим Галкин* впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву в День Святого Валентина

Алла Пугачева редко делится своими фото. Уже два года она живет за границей. Певица то проводит время с семьей в Израиле, то летает на Кипр. Она большую часть времени уделяет своим детям Лизе и Гарри. А вот ее муж Максим Галкин* предпочитает гастролировать, чтобы зарабатывать деньги. Но на этот раз он приехал домой с подарками. А 14 февраля артист впервые за долгое время показал жену.
Алла Борисовна была в джинсах голубого цвета и сливочном джемпере оверсайз. Она накрутила кудри и сделала макияж с акцентом на глаза. В руках у звезды был телефон. По словам юмориста, она звонила другу.
Алла Пугачева нарядилась в честь праздника. Фото: соцсети Максима Галкина*
На фото певица сидит в кресле, на спинке которого лежат плед и халат. Артистка не бросила свою пагубную привычку, поэтому в кадре виден дым от сигарет. Преданные поклонники Примадонны признались, что соскучились.
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Другие стали обсуждать ее внешность. В 74 года Пугачева старается выглядеть свежо и молодо. В прошлом году ходили слухи, что в Израиле она решилась на пластическую операцию. Однако сама артистка не комментирует сплетни.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.