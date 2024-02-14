Милявская высказалась после отмены всех своих концертов: «Откуда такое желание видеть людей раздавленными?»

Лолита Милявская продолжает сталкиваться с проблемами после того, как приняла участие в вечеринке Насти Ивлеевой. Сначала у нее отменилось несколько концертов, а также ей объявили бойкот на телевидении. Примечательно, что она с улыбкой отнеслась к происходящему. Но на этот раз весь ее юбилейный тур отменили.
Артистка решила прокомментировать случившееся. Она отметила, что на этом настояли общественники, так как они считают ее не достаточно раскаявшейся. Милявская сразу рассказала, что все эти годы выступала, в том числе и в госпиталях, где лежат раненные.
А также делала все, чтобы люди, попавшие в больницу, могли увидеть ее выступления по телевизору. По словам звезды, она даже оплачивала операции тем, кто в этом нуждался. Лолита подчеркнула, что раньше просто не считала нужным об этом говорить.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Она добавила, что почти раньше всех выступала в Донецке и Луганске. Певица призналась, что мужчины тогда плакали и рассказывали ей свои тяжелые истории.
«Откуда такое желание видеть людей раздавленными, пожелание спиться? Именно поэтому я сейчас буду принимать участие в восстановлении храма на одной из новых территорий», — высказалась артистка.