Милявская высказалась после отмены всех своих концертов: «Откуда такое желание видеть людей раздавленными?»

Лолита Милявская продолжает сталкиваться с проблемами после того, как приняла участие в вечеринке Насти Ивлеевой. Сначала у нее отменилось несколько концертов, а также ей объявили бойкот на телевидении. Примечательно, что она с улыбкой отнеслась к происходящему. Но на этот раз весь ее юбилейный тур отменили.

Артистка решила прокомментировать случившееся. Она отметила, что на этом настояли общественники, так как они считают ее не достаточно раскаявшейся. Милявская сразу рассказала, что все эти годы выступала, в том числе и в госпиталях, где лежат раненные.