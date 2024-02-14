Анна Седокова призналась, что находится на грани развода с Янисом Тиммой: «Расстаемся уже в 20 раз»

Анна Седокова в День всех влюбленных заговорила о личной жизни. Уже давно ходят слухи, что у нее проблемы с мужем Янисом Тиммой. Она подтвердила, что у них действительно сложная ситуация. Певица готова расстаться с баскетболистом, а вот он еще борется за их отношения. В такой день он даже прилетел с подарками из Стамбула. Артистка получила огромного плюшевого медведя, цветы и сумку.
«Думаю, уже не секрет, что в последнее время мы с мужем живем в разных городах и расстаемся уже в 20-й раз. Жизнь поступала с нами достаточно жестко, и в какой то момент я просто опустила руки. И сказала все. А он не опустил. Я не знаю, куда приведет эта история, не знаю, как будет дальше», — написала Анна.
Анна Седокова переживает за отношения с мужем. Фото: соцсети Анны Седоковой
Также она отметила, что Янис совершил большой поступок. Певица была тронута, что ради нее он прилетел в свой выходной. Но артистка призналась, что они пока останутся хорошими друзьями, а сохранится ли их брак покажет время.
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Напомним, что у Седоковой есть дочка Алина от первого брака и дочка Моника от второго мужа. Также она растит сына Гектора от бизнесмена Артема Комарова. Артистка признавалась, что хочет еще детей.