Анна Седокова призналась, что находится на грани развода с Янисом Тиммой: «Расстаемся уже в 20 раз»

Также она отметила, что Янис совершил большой поступок. Певица была тронута, что ради нее он прилетел в свой выходной. Но артистка призналась, что они пока останутся хорошими друзьями, а сохранится ли их брак покажет время.

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Напомним, что у Седоковой есть дочка Алина от первого брака и дочка Моника от второго мужа. Также она растит сына Гектора от бизнесмена Артема Комарова. Артистка признавалась, что хочет еще детей.