Малахов рассказал, как Лазарев закатил скандал, чтобы Волочкову вырезали из передачи: «Сколько крови он выпил всем нам»

Сергей Лазарев регулярно появляется на разных передачах. Обычно он внимателен и деликатен. Однако певец порой бывает без настроения. Андрей Малахов рассказал про срывы артиста.
Телеведущий вспомнил, как в съемках с Лазаревым должна была принять участие Анастасия Волочкова. Она пряталась в рояле и должна была из него вылезти сюрпризом. Но когда об этом узнал певец, то закатил скандал и потребовал, чтобы балерины не было в передаче.
«Я считаю его талантливым. Очень его люблю. Но у Сережи есть такая черта. Он сначала что-то сделает, а потом жалеет об этом... Я помню, сколько крови он выпил всем нам. Волочкова вылезала из рояля, сидела там 30 минут, чтобы сделать сюрприз. Дальше Сережа сказал, что он и Волочкова никогда не могут существовать, вырезайте программу», — поделился Малахов, пишет Telegram-канал «Неопра, блин!».
В итоге момент с появлением Волочковой из шоу вырезали. Зрители увидели ее уже на диване рядом с артистом. А потом у Лазарева снова произошла встреча с балериной, но уже на красной дорожке. Он отказался с ней делать фото, заверив, что у него нет времени. Это поразила многих его фанатов.
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Малахов также поддел Сергея за то, что тот в Сети попросил не хайповать на «диско-бабушке», которая прославилась, когда зажигательно станцевала на его концерте. Певец отметил, что сам окажет ей всевозможную помощь.
«Сережа приватизировал эту бабушку? Это его эксклюзив? Это он ее привел и поставил? Милая бабушка сама, наверное, решит, что она хочет», — высказался телеведущий.