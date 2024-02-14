Малахов рассказал, как Лазарев закатил скандал, чтобы Волочкову вырезали из передачи: «Сколько крови он выпил всем нам»

Сергей Лазарев регулярно появляется на разных передачах. Обычно он внимателен и деликатен. Однако певец порой бывает без настроения. Андрей Малахов рассказал про срывы артиста.

Телеведущий вспомнил, как в съемках с Лазаревым должна была принять участие Анастасия Волочкова. Она пряталась в рояле и должна была из него вылезти сюрпризом. Но когда об этом узнал певец, то закатил скандал и потребовал, чтобы балерины не было в передаче.