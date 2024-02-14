Умерла актриса Виктория Островская, снявшаяся в фильме «Бриллиантовая рука»

14 февраля стало известно, что умерла Виктория Островская. Пока причина смерти не известна. О случившемся рассказал Андрей Малахов. Телеведущий отметил, что в начале 2023 года видел актрису. Она приезжала в студию его передачи. У нее была непростая судьба. Карьера в кино рано закончилась, а родные отвернулись от нее, поэтому последние годы жизни она прожила в нищете.
Малахов напомнил, что Островская попала в культовый фильм случайно. Режиссер Леонид Гайдай искал яркую актрису, а потом его ассистент нашел Островскую, которую взяли без проб. Также она сыграла маленькую роль в фильме «Старый знакомый». Дальше карьеру Виктория не строила.
«Невероятно драматичная судьба. Очень жаль. Царствия небесного», — добавил он.
Андрей Малахов и Виктория Островская. Фото: соцсети Андрея Малахова
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