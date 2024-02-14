Петров признался, что с женой смотрит турецкие мелодрамы: «Мы обожаем»

Александр Петров в честь Дня святого Валентина ответил на несколько вопросов вместе с женой Викторией Антоновой. Он уже полгода счастлив с ней в браке. Пара уже нашла любимые занятия, которым посвящает свое свободное время.

«Мы обожаем турецкие мелодрамы», — заявил звезда сериала «Полицейский с Рублевки».

А вот особых планов у пары на 14 февраля не оказалось. Актер заявил, что у них каждый день праздник, пишет «МК». Напомним, что Петров в сентябре неожиданно отправился в ЗАГС с новой возлюбленной, с которой познакомился на улице. Им потребовалось мало времени, чтобы понять, что они хотят идти по жизни вместе. Потом артист закатил пышную свадьбу для избранницы.