Клава Кока вместе с бойфрендом прилетела отмечать День Святого Валентина в Париж: «Саша вообще впервые в Европе»

Клава Кока на этот раз решила устроить очередную поездку. Она выложила кадр из самолета, где красовалась со своим бойфрендом Александром Повериным. Певица сообщила, что они летят в самый романтичный город в мире. Она вскоре оказалась в Париже.
Именно там пара отметила День святого Валентина. Примечательно, что артистка сняла в городе квартиру. И уже с утра они пришли к Эйфелевой башне, где устроили совместную фотосессию. Звезда наслаждается цветочно-конфетным периодом.
Клава Кока и Александр Поверин отмечают День влюбленных. Фото: соцсети Клавы Коки
«Я здесь была уже много раз, но всегда по делам и без любимого. Саша вообще впервые в Европе. Чтобы погрузиться в культуру, решили провести уикенд не как туристы, а как местные», — пояснила Клава.
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Она также призналась, что съемное жилье обходится ей в 200 евро в сутки. Певица уточнила, что это не самый дорогой вариант. Она хочет просто насладиться выходными со второй половинкой. А поклонники ждут, когда Александр сделает ей предложение руки и сердца. Недавно Кока уже заявила, что они стали жить вместе.
Клава Кока и Александр Поверин познакомились на съемках шоу. Фото: соцсети Клавы Коки