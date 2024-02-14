Клава Кока вместе с бойфрендом прилетела отмечать День Святого Валентина в Париж: «Саша вообще впервые в Европе»

Клава Кока на этот раз решила устроить очередную поездку. Она выложила кадр из самолета, где красовалась со своим бойфрендом Александром Повериным. Певица сообщила, что они летят в самый романтичный город в мире. Она вскоре оказалась в Париже.

Именно там пара отметила День святого Валентина. Примечательно, что артистка сняла в городе квартиру. И уже с утра они пришли к Эйфелевой башне, где устроили совместную фотосессию. Звезда наслаждается цветочно-конфетным периодом.