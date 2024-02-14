Участника шоу «Голос. Дети» Виктора Борисова задержали с наркотиками в Москве

Виктор Борисов в ночь на 14 февраля был задержан. Певец ехал в машине, когда его остановили сотрудники ГИБДД, чтобы проверить документы. Однако он так нервничал, что представители ГИБДД решили его обыскать. У звезды шоу «Голос. Дети» обнаружили наркотики. 21-летнего парня сразу задержали. Пакет с запрещенным веществом отправили на экспертизу. Теперь проводится расследование, пишет телегам-канал «112».

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Напомним, что Борисов не раз мелькал на телевидении. Он в 2014 году был участником шоу «Голос. Дети», а позже он также снялся во втором сезоне шоу «Ты супер!». Певец сразу полюбился зрителям. Добавим, что не так давно в похожей ситуации оказался актер Анатолий Руденко. Его задержали, когда он ехал в такси. У него обнаружили запрещенные вещества в трусах.