Юлия Такшина рассказала, какими растут ее сыновья от Григория Антипенко: «Ване — 16, Феде — 14 лет»

Юлия Такшина в недавнем интервью рассказала о том, какими растут ее сыновья от Григория Антипенко. Они вместе снимались в сериале «Не родись красивой». Тогда у них возникло сильное чувство друг к другу. Вкоре родились общие дети. Однако сохранить отношения паре не удалось даже ради детей. Они расстались, но продолжают общаться.

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«Ване — 16, Феде — 14 лет», — добавила Юлия Такшина.

Старший сын актрисы собирается поступать в театральный вуз, пока он занимается в студии, которая в прошлом году заняла первое место в московском театральном конкурсе со спектаклем «В ритме буги». В этой постановке Ваня сыграл главную роль. Сейчас юноша репетирует спектакль «12 стульев», где играет Кису Воробьянинова.

«Я очень радею, болею и надеюсь, что у Вани все получится. Мы все в предвкушении премьеры. Что касается Федора, то он находится на распутье: занимается волейболом, играет на электрогитаре, и пока его мысли связаны только с этим», — отметила актриса.

По материалам «СтарХита»