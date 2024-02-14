Такшина ответила на слухи, что Ломоносова жалеет о съемках в «Не родись красивой»: «Это неправда!»

В недавнем интервью Юлия Такшина рассказала о том, что слухи о недовольстве Ольги Ломоносовой из-за съемок в сериале «Не родись красивой» — это всего лишь сплетни, которые кто-то распустил. К этому проекту, по словам актрисы, она относится с большой любовью, благодарностью и ностальгией. Надо отметить, что Виктория Клочкова стала одним из любимейших персонажей у зрителей. А сама Юлия уточнила, что только благодаря этому сериалу она попала в мир кино.

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То же самое, как считает Такшина, чувствует и Ольга Ломоносова. Она, по словам актрисы, никогда не говорила ей о том, что жалеет о съемках в сериале «Не родись красивой». Для них, как считает Юлия, этот проект стал путевкой в жизнь. Сама Ольга также не понимает, откуда взялась информация о том, что она якобы жалеет о съемках в сериале «Не родись красивой».

«Это неправда, это фейк! Работа нас познакомила, и мы уже давно дружим с Ольгой, уже много-много лет», — добавила Ольга Ломоносова.

По материалам «СтарХита»