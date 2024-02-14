Лариса Гузеева назвала 19-летнего парня «пожилым»

Актриса Лариса Гузеева ведет популярную программу «Давай поженимся!» на Первом канале. Артистка в каждом выпуске выдает кучу перлов, не обошлось без юмора и в этот раз.
Главный герой программы Захар рассказал, что влюбился в молодом возрасте в девушку, но отношения были нездоровыми. Оказалось, что жениху на тот момент было 19 лет.
«Да вы что, разве это молодой возраст? Пожилой уже!» — посмеялась Гузеева.
Сама Гузеева была замужем три раза. С последним супругом она живет до сих пор и часто рассказывает о казусах в семейной жизни.
Муж Гузеевой — Игорь Бухаров — президент Федерации рестораторов и отельеров России, владелец ресторана «Ностальжи» в Москве. В браке родилась дочь Ольга.
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