Лариса Гузеева назвала 19-летнего парня «пожилым»

Актриса Лариса Гузеева ведет популярную программу «Давай поженимся!» на Первом канале. Артистка в каждом выпуске выдает кучу перлов, не обошлось без юмора и в этот раз.

Главный герой программы Захар рассказал, что влюбился в молодом возрасте в девушку, но отношения были нездоровыми. Оказалось, что жениху на тот момент было 19 лет.