Лариса Гузеева назвала 19-летнего парня «пожилым»

Лариса Гузеева в шоу «Давай поженимся!»

Актриса сделала заявление.

Актриса Лариса Гузеева ведет популярную программу «Давай поженимся!» на Первом канале. Артистка в каждом выпуске выдает кучу перлов, не обошлось без юмора и в этот раз.

Главный герой программы Захар рассказал, что влюбился в молодом возрасте в девушку, но отношения были нездоровыми. Оказалось, что жениху на тот момент было 19 лет.

«Да вы что, разве это молодой возраст? Пожилой уже!» — посмеялась Гузеева.

Сама Гузеева была замужем три раза. С последним супругом она живет до сих пор и часто рассказывает о казусах в семейной жизни.

Муж Гузеевой — Игорь Бухаров — президент Федерации рестораторов и отельеров России, владелец ресторана «Ностальжи» в Москве. В браке родилась дочь Ольга.

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