У сына Вячеслава Зайцева Егора заподозрили онкологическое заболевание

У сына модельера Вячеслава Зайцева заподозрили онкологическое заболевание. В ходе проведенного обследования врачи нашли у Егора Вячеславовича образование в толстом отделе кишечника. Также мужчине поставили тяжелую форму анемии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По поступившей информации, у наследника именитого модельера также нашли образования в печени и в обоих легких. Врачи взяли образцы на анализ, все было отправлено на биопсию. Также сообщается, что многие показали в крови пациента оказались повышенными. Это может говорить о серьезных полифункциональных нарушениях.

Ранее сообщалось, что Егору Зайцеву сделали переливание крови из-за критически низкого уровня железа. Состояние мужчины оценивается как тяжелое. Пока нет никаких прогнозов о том, когда сын модельера сможет вернуться домой. Он нуждается в обследовании и лечении.