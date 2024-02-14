Федор Бондарчук снял обручальное кольцо

56-летний известный режиссер Федор Бондарчук женился на 35-летней актрисе Паулине Андреевой в 2019 году после четырехлетнего романа. Это был второй его брак.

Первая супруга режиссера Светлана живет активной светской московской жизнью. Она снимается в рекламе, посещает мероприятия и дружит со всеми женами олигархов.

Бондарчук и Андреева скрывают личную жизнь от общественности. Даже на свадьбе супруги попросили гостей сдать все телефоны, чтобы ни один кадр не просочился в прессу.

Молодожены редко выходят в свет. Два года назад у них родился сын, и Паулина все свободное время посвящает малышу. На светские рауты Федор в основном приходит один.

Однако пользователей Сети обеспокоил тот факт, что на премьеру шпионского детектива «ГДР» Бондарчук пришел без обручального кольца.

Хотя мало кто верит, что у режиссера, который сейчас занимается восстановлением киностудии «Ленфильм», проблемы в браке с красавицей Паулиной Андреевой.

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