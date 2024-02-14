Лера Кудрявцева сломала ногу и ходит в гипсе: «Чем я прогневала Бога?»

Лера Кудрявцева показала фото, на котором запечатлена ее нога в гипсе. Так, ведущая программы «Секрет на миллион» дала понять, что она получила серьезную травму. Где именно, пока не известно. Скорее всего, звездная блондинка упала, так считают ее поклонники. Сама Лера в недоумении, почему в последнее время ей так не везет.

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