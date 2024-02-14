Лера Кудрявцева сломала ногу и ходит в гипсе: «Чем я прогневала Бога?»

Лера Кудрявцева показала фото, на котором запечатлена ее нога в гипсе. Так, ведущая программы «Секрет на миллион» дала понять, что она получила серьезную травму. Где именно, пока не известно. Скорее всего, звездная блондинка упала, так считают ее поклонники. Сама Лера в недоумении, почему в последнее время ей так не везет.
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«Я не знаю, чем я прогневала Бога? Что я делаю не так? Пытаюсь жить по совести, не желаю никому зла, работаю, помогаю всем, занимаюсь благотворительностью. Но то, что со мной происходит, это какой-то сюр», — написала Лера Кудрявцева.
Знаменитость получила перелом ноги. Медики диагностировали у телеведущей полный разрыв передней крестообразной связки и перелом литерального мыщелка правой большеберцовой кости.
Ранее Лера Кудрявцева объявила о разводе с мужем хоккеистом Игорем Макаровым, но позже сообщила, что сделала этого для того, чтобы как-то подействовать на любимого. Телеведущая намекнула, что их брак трещит по швам из-за алкогольной зависимости Макарова.