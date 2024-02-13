«Какие уже большие»: россияне восхитились подросшими внуками Юдашкина, которые приехали в Москву

Марина Юдашкина живет в просторном особянке в Москве. Однако дом опустел, так как ее дочка Галина с мужем Петром Максаковым уже почти год живет в Дубае. Там они растят детей: Аркадия, Анатолия и Агату Ариеллу.
Вдова Валентина Юдашкина старается регулярно приезжать к ним. После смерти мужа внуки стали ее главной отрадой. Но на этот раз Галина привезла малышей в Россию. Бизнесвумен воспользовалась ситуацией и решила устроить им увлекательные каникулы.
13 февраля Марина выложила новые фото и видео. Она сводила их в парк аттракционов «Остров мечты». Вдова легендарного модельера облачилась в белый джемпер и джинсы прямого кроя и кроссовки. Она выбрала стиль кэжуал. Семилетний Анатолий был в песочных брюках и джемпере, а его пятилетний брат — в бирюзовых брюках и свитере в полосу.
Марина Юдашкина помогает растить внуков. Фото: соцсети Марины Юдашкиной
Дети смогли не только покататься на аттракционах, сыграть в игры, но и попробовать аквагрим. К слову, они учат несколько языков, включая русский.
«Очень красивый парк! Дети в восторге, выиграли для Агаты медвежонка!» — поделилась Юдашкина.
Поклонники поразились тому, как выросли дети. Многие отметили, что младшие особенно сильно похожи на дедушку. Марина также засняла внучку Агату Ариеллу, которой только год. Она дома получила в подарок розового плюшевого мишку.
«Как же мило! И для принцессы подарок братишки сделали», — заметила annafrom94.
«Какие дружные пацаны, все время в обнимку», — поразилась nadiromanova.
«Ну какая прелесть», — восхитилась _alena_kop.
«Какие уже большие», — написала marikvas.
«Марина, у вас прекрасная семья», — заявила elmira.djass.
«Вы прекрасная бабушка», — сказала Anna Love.
«Молодая, красивая бабушка и замечательные внучата», — призналась Царева Людмила.
«Как же Аркадий и Агата похожи на дедушку! Одно лицо», — посчитала Toda_Elf.
Агата Ариелла с малых лет носит дизайнерские наряды. Фото: соцсети Марины Юдашкиной
Многие отмечают, что Марина в 65 лет выглядит очень молодо. Она получила массу комплиментов. Напомним, что Юдашкин умер в мае 2023 года после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Это стало большим ударом для его родных.
Галина взяла на себя все дела отца. Она теперь возглавляет его Модный дом и хочет открыть бутики в Дубае. При этом дочка маэстро успевает воспитывать троих детей. Ей помогает муж и бабушка.
Марина, в свою очередь, является топ-менеджером Дома Юдашкина. Она порой видится с друзьями и посещает светские мероприятия. Кутюрье дружил с Аллой Пугачевой. Певица продолжает быть на связи с его семьей. Однако она теперь редко приезжает в Россию. А вот вдова Юдашкина порой устраивает себе путешествия. Ранее она уже ездила в Израиль. Там также живет мама модельера.
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В соцсетях вдова Юдашкина старается делится кадрами из жизни. Она занимает садом, хорошо готовит и умеет своими руками делать много разных вещей. Так, в саду у особняка она сама смастерила скамейки. Обычно в конце лета светская львица хвастается роскошным урожаем. Она кормит свежими овощами и фруктами своих внуков.