«Какие уже большие»: россияне восхитились подросшими внуками Юдашкина, которые приехали в Москву

Марина Юдашкина живет в просторном особянке в Москве. Однако дом опустел, так как ее дочка Галина с мужем Петром Максаковым уже почти год живет в Дубае. Там они растят детей: Аркадия, Анатолия и Агату Ариеллу.

Вдова Валентина Юдашкина старается регулярно приезжать к ним. После смерти мужа внуки стали ее главной отрадой. Но на этот раз Галина привезла малышей в Россию. Бизнесвумен воспользовалась ситуацией и решила устроить им увлекательные каникулы.

13 февраля Марина выложила новые фото и видео. Она сводила их в парк аттракционов «Остров мечты». Вдова легендарного модельера облачилась в белый джемпер и джинсы прямого кроя и кроссовки. Она выбрала стиль кэжуал. Семилетний Анатолий был в песочных брюках и джемпере, а его пятилетний брат — в бирюзовых брюках и свитере в полосу.