81-летняя Шаврина рассказала о своем муже: «Современный, намного моложе меня»

Екатерина Шаврина призналась, что редко появляется на телевидении. Она перебралась жить в загородный дом. Певица не так давно отпраздновала 81-летие. Она отметила, что не сидит без работы, так как зрители всегда ждут ее с концертами. Также артистка опровергла слухи о разводе. Она была ранее в браке с фокусником Григорием Лаздиным, от которого у нее есть двойняшки Жанна и Элла. А вот о своем новом муже ранее звезда не рассказывала.

«Сейчас у меня очень хороший муж, современный, намного моложе меня. Мы очень хорошо живем. А то, что в Интернете пишут о разводе, это тоже неплохо. Пусть не знают, что у меня на самом деле происходит», — заявила Шаврина, пишет «МК».