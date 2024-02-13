Актер Валерий Баринов рассказал, что готов играть на сцене после травмы: «Надеюсь, что силы найду»

Валерий Баринов 13 февраля получил травму, поскользнувшись на улице. При этом он нашел силы, чтобы сыграть в спектакле в Московском театре юного зрителя. Только после этого актер побывал в травмпункте, а потом в институте имени Склифосовского. Примечательно, что его отпустили домой, так как переломов нет, но артист получил сильные ушибы. По его словам, спектакль он отработал на обезболивающих уколах.
«Там меня обследовали, сказали: все цело, переломов нет, сильный ушиб. Из-за этого больно», — пояснил Баринов.
Он отметил, что постарается продолжить работать. Спектакль «Скрипка Ротшильда», который должен быть 17 февраля, актер пропускать не намерен. Однако он дал понять, что все будет зависеть от самочувствия.
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«Надеюсь, что силы найду. Пока определенно сказать не могу. Очень больно. Спектакль сложный, тяжелый. Но посмотрим… Как сказали врачи, ограничений по физической нагрузке нет. Есть только болевые ограничения. Значит, сделают укол, и выйду на сцену», — высказался Валерий Александрович, пишет KP.RU.