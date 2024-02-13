Актер Валерий Баринов рассказал, что готов играть на сцене после травмы: «Надеюсь, что силы найду»

Он отметил, что постарается продолжить работать. Спектакль «Скрипка Ротшильда», который должен быть 17 февраля, актер пропускать не намерен. Однако он дал понять, что все будет зависеть от самочувствия.

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