Певица Шаврина заявила, что Пугачева вернется в Россию: «Сейчас живем рядом»

Екатерина Шаврина в новом интервью рассказала, что из своей квартиры в центре Москвы перебралась в загородный дом с баней. Также артистка отметила, что на Кипре у нее есть недвижимости. Там есть большая квартира у Аллы Пугачевой. Певица призналась, что не поддерживает с ней общение, хоть они и дружили в молодости.
«И сейчас живем рядом. А чего нам делить?» — заявила Шаврина.
Она уверена, что Примадонна не эмигрировала, а просто поехала за границу, где у многих есть жилье.
«Я, например, вообще не могу без Москвы, задыхаюсь. Приезжаю за границу: дней десять — и мне уже домой надо, в Москву. И она такая же. Я не знаю, как можно уехать из Москвы навсегда. Я не думаю, что она навсегда уехала. Что-то там, видимо, с мужичком связано. Ее винить не надо», — высказалась певица.
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Она рассказала, что Алла Борисовна смогла обучиться в ГИТИСе и начать карьеру в столице, поэтому любит этот город, пишет «МК». Также Шаврина обмолвилась, что не разводилась со своим мужем. Она отметила, что счастлива в браке с молодым избранником.