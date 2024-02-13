Певица Шаврина заявила, что Пугачева вернется в Россию: «Сейчас живем рядом»

Она уверена, что Примадонна не эмигрировала, а просто поехала за границу, где у многих есть жилье.

«Я, например, вообще не могу без Москвы, задыхаюсь. Приезжаю за границу: дней десять — и мне уже домой надо, в Москву. И она такая же. Я не знаю, как можно уехать из Москвы навсегда. Я не думаю, что она навсегда уехала. Что-то там, видимо, с мужичком связано. Ее винить не надо», — высказалась певица.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Она рассказала, что Алла Борисовна смогла обучиться в ГИТИСе и начать карьеру в столице, поэтому любит этот город, пишет «МК». Также Шаврина обмолвилась, что не разводилась со своим мужем. Она отметила, что счастлива в браке с молодым избранником.