Певица Шаврина заявила, что Пугачева вернется в Россию: «Сейчас живем рядом»

Екатерина Шаврина тоже имеет квартиру на Кипре. Фото: Global Look Press

Екатерина Шаврина рассказала, в каких теперь находится отношениях с Аллой Пугачевой.

Екатерина Шаврина в новом интервью рассказала, что из своей квартиры в центре Москвы перебралась в загородный дом с баней. Также артистка отметила, что на Кипре у нее есть недвижимости. Там есть большая квартира у Аллы Пугачевой. Певица призналась, что не поддерживает с ней общение, хоть они и дружили в молодости. 

«И сейчас живем рядом. А чего нам делить?» — заявила Шаврина. 

Она уверена, что Примадонна не эмигрировала, а просто поехала за границу, где у многих есть жилье. 

«Я, например, вообще не могу без Москвы, задыхаюсь. Приезжаю за границу: дней десять — и мне уже домой надо, в Москву. И она такая же. Я не знаю, как можно уехать из Москвы навсегда. Я не думаю, что она навсегда уехала. Что-то там, видимо, с мужичком связано. Ее винить не надо», — высказалась певица. 

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Она рассказала, что Алла Борисовна смогла обучиться в ГИТИСе и начать карьеру в столице, поэтому любит этот город, пишет «МК». Также Шаврина обмолвилась, что не разводилась со своим мужем. Она отметила, что счастлива в браке с молодым избранником. 

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