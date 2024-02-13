В райдере Niletto оказались «Доширак», энергетики и автомобиль премиум класса

Также он хочет, чтобы в гримерке был кальян и кальянщик. Еще в райдре он требует себе автомобиль премиум-класса, которому не больше трех лет. Менеджеры звезды отмечают, что все указанное в райдере нужно для артиста.

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Также по данным Telegram-канала Ural Mash, за выступление Niletto просит гонорар в четыре миллиона рублей.