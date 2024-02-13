Блогерша Блиновская расплакалась в суде и просила выпустить ее из СИЗО: «Сейчас мои дети начали болеть»

Елена Блиновская продолжает находиться под арестом. 13 февраля состоялось заседании Мосгорсуда, где рассматривали апелляцию со стороны защиты. Сама блогерша с помощью видеосвязи присутствовала на заседании. Она попыталась надавить на жалось, чтобы ее снова отправили под домашний арест. По словам Блиновской, ей нужно находиться рядом с детьми. Она расплакалась, когда говорила об этом.
«Сейчас мои дети начали болеть. Для меня, матери, это очень тяжело. Мы сейчас наказываем не меня, а моих несовершеннолетних детей», — заявила Елена.
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Она также отметила, что все счета ее семьи и имущество арестованы. Блогерша пыталась заверить, что на свободе будет более полезна налоговой, которой задолжала 1,5 миллиарда рублей. Но суд отклонил апелляцию защиты. Адвокат звезды Наталия Сальникова рассказала, что пока у ее подопечной нет права на звонки и свидания с родными, но они продолжают отправлять ходатайства следователю, пишет KP.RU.
Напомним, что у Блиновской растут трехлетняя дочка и 12-летние близнецы.