Блогерша Блиновская расплакалась в суде и просила выпустить ее из СИЗО: «Сейчас мои дети начали болеть»

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Она также отметила, что все счета ее семьи и имущество арестованы. Блогерша пыталась заверить, что на свободе будет более полезна налоговой, которой задолжала 1,5 миллиарда рублей. Но суд отклонил апелляцию защиты. Адвокат звезды Наталия Сальникова рассказала, что пока у ее подопечной нет права на звонки и свидания с родными, но они продолжают отправлять ходатайства следователю, пишет KP.RU.

Напомним, что у Блиновской растут трехлетняя дочка и 12-летние близнецы.