Виктория Боня призналась, что рассталась со своим бойфрендом Русланом Гасановым

Виктория Боня в 2023 году перестала скрывать своего избранника Русалана Гасанова. Она заверяла, что счастлива. Однако 13 февраля бывшая участница «Дома-2» объявила, что рассталась с бойфрендом. При этом называть причину размолвки она не стала. Гасанов был на 13 лет ее моложе и занимался бизнесом. Однако жена не хотела давать ему развод. Боня признавалась, что она вставляла ему палки в колеса и не хотела мирно расходиться.

Но, возможно, что День святого Валентина светская львица встретит не одна. Она похвасталась роскошным букетом алых роз. Телеведущая заявил, что это подарок к празднику, но не от Русалана. Она намекнула, что у нее уже есть новый ухажер. Все подробности звезда обещала раскрыть позже.