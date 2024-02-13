Валерий Баринов попал в Институт Склифосовского с сильными ушибами

Валерий Баринов накануне попал в больницу. Он поскользнулся на улице и сильно ушибся. В Москве прошел ледяной дождь, поэтому на улице было все покрыто льдом. Но при этом актер решил все же выйти на сцену в Театре юного зрителя. Он сыграл в спектакле «Леди Макбет нашего уезда». Хоть ему и было больно, зрителям артист этого не показал, показав свой профессионализм.
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Уже после спектакля Баринову вызвали скорую. Врачи привезли его в институт Склифосовского с сильными ушибами. Однако госпитализировать звезду не стали. Он отправился лечиться домой. Но пока не исключено, что помощь медиков ему может потребоваться. Хирурги не смогли установить, был ли травмирован его позвоночник, пишет «МК».