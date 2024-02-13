Валерий Баринов попал в Институт Склифосовского с сильными ушибами

Валерий Баринов накануне попал в больницу. Он поскользнулся на улице и сильно ушибся. В Москве прошел ледяной дождь, поэтому на улице было все покрыто льдом. Но при этом актер решил все же выйти на сцену в Театре юного зрителя. Он сыграл в спектакле «Леди Макбет нашего уезда». Хоть ему и было больно, зрителям артист этого не показал, показав свой профессионализм.