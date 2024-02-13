Игорь Гордин признался, стал реже общаться с сыном от Юлии Меньшовой: «Женился, живет отдельно»

А так как Юлия тогда бросила силы, чтобы строить карьеру, то ее муж больше занимался воспитанием ребенка. Однако теперь у них не идеальные отношения. 26-летний Андрей стал самостоятельным.

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