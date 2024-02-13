Игорь Гордин признался, стал реже общаться с сыном от Юлии Меньшовой: «Женился, живет отдельно»

Юлия Меньшова и Игорь Гордин является одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. У них выросла дочка Таисия, которой 20 лет, а также сын Андрей. В интервью актер рассказал, что для него рождение первенца стало испытанием. Малыш не спал ночами, поэтому они с женой постоянно были измотанными.
А так как Юлия тогда бросила силы, чтобы строить карьеру, то ее муж больше занимался воспитанием ребенка. Однако теперь у них не идеальные отношения. 26-летний Андрей стал самостоятельным.
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«Андрей может со мной о чем-то посоветоваться, да и то редко. Он очень самостоятельный человек. А теперь еще и женился, живет отдельно», — поделился Гордин, пишет Woman Hit.