В Перми и Екатеринбурге отменили концерты Лолиты после ее участия в вечеринке Ивлеевой

Лолита Милявская продолжает лишаться работы после участия в вечеринке Насти Ивлеевой. Теперь стало известно, что были отменены еще несколько ее концертов. Певица не выступит в Перми, куда должна была отправится 19 марта.
Еще подтвердили отмену ее выступления в МТС Live Холл в Екатеринбурге 21 марта, сообщает ural.KP.RU. Примечательно, что причину организаторы концертов не озвучивают. Однако массовые отмены начались именно после вечеринки Ивлеевой.
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Сама Милявская старается с улыбкой воспринимать все, что с ней происходит. Ранее она объявила, что теперь наслаждается жизнью пенсионерки и занимается уборкой дома, на что раньше у нее не было времени. С отменой концертов также столкнулся Филипп Киркоров.