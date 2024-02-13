В Перми и Екатеринбурге отменили концерты Лолиты после ее участия в вечеринке Ивлеевой

Лолита Милявская продолжает лишаться работы после участия в вечеринке Насти Ивлеевой. Теперь стало известно, что были отменены еще несколько ее концертов. Певица не выступит в Перми, куда должна была отправится 19 марта.

Еще подтвердили отмену ее выступления в МТС Live Холл в Екатеринбурге 21 марта, сообщает ural.KP.RU. Примечательно, что причину организаторы концертов не озвучивают. Однако массовые отмены начались именно после вечеринки Ивлеевой.