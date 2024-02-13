Олимпийская чемпионка Елена Ильиных родила от Сергея Полунина третьего ребенка

Утром 13 февраля Елена Ильиных и Сергей Полунин поделились радостной новостью. Влюбленные стали родителями в третий раз. У них уже растут два сына — Мир и Дар. Сначала танцор выложил фото с избранницей, на которой с нежностью ее обнимает.
Он сообщил, что настал день родов. А потом сама фигуристка подтвердила, что стала многодетной мамой. 29-летняя олимпийская чемпионка поблагодарила свою вторую половинку, который был с ней в момент схваток. Примечательно, что в такой важный момент они успели устроить фотосессию.
«Я так сильно благодарна тебе за меня! За то, что у меня есть жизнь, в которой нет ни одной причины не быть счастливой. За безграничную человеческую свободу, с пониманием того, что ты всегда держишь меня за руку, потому что мне так легче», — написала Елена.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонникам и друзьям осталось только их поздравить. Пока влюбленные не сообщили, кто у них родился и какое имя получил малыш. Напомним, что лишь полгода назад Полунин сделал предложение фигуристке. Пока остается загадкой, узаконили ли они свои отношения.