Олимпийская чемпионка Елена Ильиных родила от Сергея Полунина третьего ребенка

Утром 13 февраля Елена Ильиных и Сергей Полунин поделились радостной новостью. Влюбленные стали родителями в третий раз. У них уже растут два сына — Мир и Дар. Сначала танцор выложил фото с избранницей, на которой с нежностью ее обнимает.

Он сообщил, что настал день родов. А потом сама фигуристка подтвердила, что стала многодетной мамой. 29-летняя олимпийская чемпионка поблагодарила свою вторую половинку, который был с ней в момент схваток. Примечательно, что в такой важный момент они успели устроить фотосессию.