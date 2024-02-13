Талызина пожалела уехавшую Пугачеву: «Будет влачить очень жалкое существование»

Валентина Талызина считает, что артисты, которые решили покинуть Россию, совершили ошибку. По ее мнению, теперь все эти люди вынуждены будут жить в нищете. Уже многие признались, что работу за границей удается найти с трудом.
А теперь Дума готовит закон против уехавших звезд: их собираются лишать званий и возможности зарабатывать в России. Талызина уверена, что им будет крайне сложно. Она пожалела и Аллу Пугачеву.
«Сейчас она эмигрантка, которая не может выучить ни один язык. И учить не станет. Будет влачить очень жалкое существование, даже если у нее будет что и поесть и попить. Она уже это и сама поняла», — высказалась Валентина Илларионовна.
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Однако она не знает, будет ли Примадонна просить прощения после того, как уехала. Талызина недавно лежала в больнице. У нее были проблемы с легкими, но врачи за две недели поставили ее на ноги. Теперь артистка готовится вернуться на сцену театра, пишет «МК».