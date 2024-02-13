Талызина пожалела уехавшую Пугачеву: «Будет влачить очень жалкое существование»

Валентина Талызина считает, что артисты, которые решили покинуть Россию, совершили ошибку. По ее мнению, теперь все эти люди вынуждены будут жить в нищете. Уже многие признались, что работу за границей удается найти с трудом.

А теперь Дума готовит закон против уехавших звезд: их собираются лишать званий и возможности зарабатывать в России. Талызина уверена, что им будет крайне сложно. Она пожалела и Аллу Пугачеву.