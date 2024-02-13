Талызина пожалела уехавшую Пугачеву: «Будет влачить очень жалкое существование»

Валентина Талызина призналась, что ей стало жалко уехавших артистов из-за закона, который ограничивает их в правах. Фото: Global Look Press

Валентина Талызина уверена, что все уехавшие артисты обречены на нищенское существование.

Валентина Талызина считает, что артисты, которые решили покинуть Россию, совершили ошибку. По ее мнению, теперь все эти люди вынуждены будут жить в нищете. Уже многие признались, что работу за границей удается найти с трудом. 

А теперь Дума готовит закон против уехавших звезд: их собираются лишать званий и возможности зарабатывать в России. Талызина уверена, что им будет крайне сложно. Она пожалела и Аллу Пугачеву

«Сейчас она эмигрантка, которая не может выучить ни один язык. И учить не станет. Будет влачить очень жалкое существование, даже если у нее будет что и поесть и попить. Она уже это и сама поняла», — высказалась Валентина Илларионовна. 

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Однако она не знает, будет ли Примадонна просить прощения после того, как уехала. Талызина недавно лежала в больнице. У нее были проблемы с легкими, но врачи за две недели поставили ее на ноги. Теперь артистка готовится вернуться на сцену театра, пишет «МК». 

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