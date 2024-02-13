Долг Петренко по алиментам перед Климовой достиг почти 10 миллионов рублей

Игорь Петренко накопил внушительный долг по алиментам. 13 февраля стало известно, что, по данным судебных приставов, он должен 9 203 099 рублей своей бывшей жене Екатерине Климовой. У них в браке родились двое сыновей: Матвей и Корней. Старшему уже 17 лет, а младшему — 15.
Это не первый раз, когда актер не исполняет свои обязанности. Два года назад у него также был долг по алиментам в размере шести миллионов рублей, но тогда он смог его погасить, пишет телеграм-канал «Звездач».
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Напомним, что уже почти восемь лет Петренко состоит в браке с третьей избранницей, Кристиной Бродской. У них растут еще три ребенка: София-Каролина, Мария и Ева. А у Климовой также есть старшая дочка Елизавета и младшая Изабелла.