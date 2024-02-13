Заразившегося коронавирусом сына Вячеслава Зайцева экстренно госпитализировали в Москве

Стало известно, что сын легендарного модельера Вячеслава Зайцева, Егор, заболел. Он сначала лечился дома, но накануне обратился к врачам. У него поднялась высокая температура, а также он пожаловался на слабость, кашель и боли в груди. Его экстренно госпитализировали.

Отмечается, что у него началась анемия, поэтому Егору сделали переливание крови. Также врачи назначили ему противовирусную терапию моноклонами для профилактики тяжелого поражения легких. Пока сын модельера будет оставаться в больнице. Врачи будут делать все возможное, чтобы его состояние пришло в норму, пишет Telegram-канал Mash.