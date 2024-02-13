Состояние юмориста Евгения Петросяна резко ухудшилось ночью в больнице

12 февраля Евгений Петросян был госпитализирован. Он поскользнулся и упал на улице. Юморист получил травму. У него диагностировали перелом предплечья со смещением. А ночью состояние артиста резко ухудшилось. Ему в палату вызвали врачей. Они смогли стабилизировать его состояние. Отмечается, что у Петросяна выявили обострение хронической гипертонии, пишет телеграм-канал Mash.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Ранее стало известно, что Евгению Вагановичу нужна операция. Ему поставят титановые пластины. Напомним, что у артиста есть жена Татьяна Брухунова. Она пока не комментировала случившееся. Возлюбленная юмориста отдыхает в Китае. Она продолжает публиковать кадры из отпуска. У супругов растет сын Ваган. Возможно, что мальчика пара оставила с родными или няней.