Состояние юмориста Евгения Петросяна резко ухудшилось ночью в больнице

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Ранее стало известно, что Евгению Вагановичу нужна операция. Ему поставят титановые пластины. Напомним, что у артиста есть жена Татьяна Брухунова. Она пока не комментировала случившееся. Возлюбленная юмориста отдыхает в Китае. Она продолжает публиковать кадры из отпуска. У супругов растет сын Ваган. Возможно, что мальчика пара оставила с родными или няней.