Наташа Королева поздравила маму с днем рождения в Майами: «Букет тебе зять заказал!»

Наташа Королева недавно уехала в США. Оказалось, что она решила навестить свою маму Людмилу Порывай, которая теперь редко прилетает в Россию. Ее родительница имеет недвижимость в Майами. 12 февраля она отметила свой день рождения.
Певица с утра устроила для нее сюрприз. Она поздравила ее и вручила букет роз цвета фуксии. Артистка засняла на камеру именинницу в шифоновой тунике. Она кружилась от радости в своем просторном доме, где на стенах висят ее портреты.
«С днем рождения, мама! Москва на проводе, все поздравляют! Букет тебе зять заказал, это тебе Сереженька прислал» — сказала Королева.
«Боже мой! Москва на проводе! Ой, какая красота! Спасибо!» — восхитилась именинница.
Также Наташа выложила кадры, которые были сделаны в круизном порту Майами. Там Порывай в шортах зажигательно танцевала с дочкой. Мама звезды весело отплясывает под музыку, двигаясь довольно бодро для своего почтенного возраста.
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А еще певица показала редкое фото, на котором красовалась со своей родительницей и сестрой Ириной. Они наслаждались десертами. Порывай в белом наряде держала в руках тарелку с кусочком торта.
Наташа Королева с сестрой и мамой в Майами. Фото: соцсети Наташи Королевой