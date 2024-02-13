Наташа Королева поздравила маму с днем рождения в Майами: «Букет тебе зять заказал!»

Наташа Королева недавно уехала в США. Оказалось, что она решила навестить свою маму Людмилу Порывай, которая теперь редко прилетает в Россию. Ее родительница имеет недвижимость в Майами. 12 февраля она отметила свой день рождения.

Певица с утра устроила для нее сюрприз. Она поздравила ее и вручила букет роз цвета фуксии. Артистка засняла на камеру именинницу в шифоновой тунике. Она кружилась от радости в своем просторном доме, где на стенах висят ее портреты.